Vali Doç. Dr.Zülkif Dağlı, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde Türkiye birincisi olan Çorum ekibini makamında kabul etti.

Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmenleri Vedat Şaşmaz, Mustafa Dokur, Buğra Koçak ile öğrenciler Salih Özüyağlı, Eren Kayabaşı, Furkan Eren Selbes, Ensar Üzel, Tunahan Coşkun, Metehan Göktürk, İsmail Ünal ve Hasan Çörekçi'den oluşan GM Industr 5.00 Takımı, 5- 8 Eylül tarihleri arasında Antalya Anfaş Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek finallerde Çorum'u temsil etti.

Kocaeli/Gebze TÜBİTAK Kampüsü'nde Teknofest kapsamında düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araçlar Lise Grup Yarışlarında Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Çorum Gençlik Merkezi'nin ortaklaşa katıldığı Çorum GM INDUSTRY 5.00 Takımı, genel tasarım kategorisinde Türkiye birincisi, hız ve enenji verimliliği kategorilerinde 391 takım arasından 4'üncü olarak finallere katılmaya hak kazandı.

Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Çorum Gençlik Merkezi öğrencilerini ve koordinatör öğretmenlerini makamında kabul eden Dağlı, emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek başarılı çalışmalarının devamını diledi.

Vali Dağlı, öğretmen ve öğrencilerle birlikte yarışmaya katıldıkları araç önünde hatıra fotoğrafı çekindiler.