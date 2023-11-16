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Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, ‘Kamu Spor Oyunları’nda Türkiye derecesi yapan 3x3 Basketbol ve Voleybol takımı sporcularını kabul ederek ödüllendirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Cumhuriyetin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen ‘Kamu Spor Oyunları’nda önce Çorum’da şampiyon olan ardından Ordu’da bölge birincisi olan 3x3 bayan basketbol takımı ile Kadın voleybol takımı sporcuları Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ile birlikte Vali Zülkif Dağlı’yı ziyaret ettiler.

Ziyaret sırasında 3x3 Kadın Basketbol Takımı Serap Çelik, Leyla Yaman, Büşra Özturan ve Fatma Topaktaş’tan oluşan kadrosu ile Alev Bıyıkoğlu Mumcu, Eylem Teke, Ceyda Samur Gül, Deniz Samur Molla, Şeyda Zengin Topuz, Handan Selçuk, Merve Kızılkaya ve Irmak Deniz Özpamuk’lu kadrosu ile hazır bulundu.

Takım kaptanları katıldıkları bölge birinciliği ve Türkiye Şampiyonası hakkında bilgiler verdiler ve Cumhuriyetin 100. yılında böyle bir başarıyı elde ettikleri için mutlu olduklarını belirterek destek veren herkese teşekkür ettiler.

Vali Zülkif Dağlı ise böylesine anlamlı ve güzel bir etkinlikte elde ettikleri bu başarıdan dolayı iki kadın takım sporcularınıda kutladı ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Vali Dağlı ziyaret sonunda Türkiye derecesi yapan takım sporcularına başarı belgelerini verdi.