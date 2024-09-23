Vali Doç. Dr. Ahilik Haftası dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

'Ahilik, 13’üncü yüzyılda Ahi Evran-ı Veli tarafından kurularak, o zamandan bu yana Müslüman Türklerin bir yandan sanat ve meslek alanlarında yetişmelerini sağlarken, bir yandan da onların ahlaki yönden gelişmelerini teşvik eden bir müessesedir.' diyen Vali Dağlı;

"Medeniyetimizin temel sac ayaklarından biri olan Ahilik, Anadolu’dan doğarak dünyaya örnek olan ticari, ahlaki ve sosyal öğretileri içinde barındırmaktadır. Ahilik bir meslek örgütü olmasının yanında yardımsever olmayı, haksız kazançtan uzak durmayı, yoksula sahip çıkmayı, başkasının hakkına saygı göstermeyi, din, dil, ırk farkı gözetmeksizin herkese eşit davranmayı öğütlemesi bakımından da bir manevi terbiye ocağıdır. Ahiliğin, insana değer veren, dayanışmayı özendiren ve adaleti amaçlayan temel ilkelerinden günümüzde de yararlanılmakta, insanlığın ortak erdemleri olan sevgi, bilgi, dostluk, adalet ve dayanışma gibi değerlere önem verilmektedir. Ahilik sisteminin kurucusu Ahi Evran-ı Veli’nin “Hak ile sabır dileyip bize gelen bizdendir; akıl ve ahlak ile çalışıp bizi geçen bizdendir” sözünü düstur edinen Ahilik Kültürü, bu yönüyle toplumun tüm kesimlerine işini akıl ve ahlak ile yapmayı öğütleyen bir rehberdir. Bin yıldır bu topraklarda bir arada yaşayarak birçok ortak değere sahip çıktığımız gibi, Ahi Evran, Yunus Emre, Hacı Bektaşi Veli gibi güzel ahlaklı büyüklerimizin torunları olarak bizlere düşen görev bu kültüre de sahip çıkmak olacaktır. Asırlar öncesinden günümüze kadar uzanan ahilik geleneği, manevi duygularımızın muhafızı ve bu yapının sağlam bir kalesi olmaya devam edecektir. Bu vesileyle, Anadolu’nun manevi mimarlarından ve bu büyük teşkilatı kuran Ahi Evran-ı Veli’yi rahmetle ve minnetle anıyor, 2024 yılı Ahilik Haftasının birlik ve beraberlik içerisinde geçmesini, ülkemize ve bütün insanlığa güzellikler getirmesini temenni ediyor, milletimizin, esnaf ve sanatkârlarımızın Ahilik Haftasını en içten dileklerimle kutluyorum." ifadelerini kullandı