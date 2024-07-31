Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Ortaköy İlçesinin Aşdağul beldesini ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.

Aşdağul Belediye Başkanı Şenol Öncül'e iade-i ziyaret gerçekleştiren Vali Dağlı, yeni seçilmesinden dolayı hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Aşdağul Beldesi'nde vatandaşlar ve esnafla sohbet eden Vali Dağlı, esnafa hayırlı bol kazançlar diledi.

Aşdağul halkı, Vali Dağlı’yı ilgi ve sevgi içerisinde karşıladı.

Ziyarete; Ortaköy Kaymakamı Muhammed Sağır ve Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir de katıldı.

Beldenin sorun ve taleplerini ileten Belediye Başkanı Şenol Öncül, ziyaretlerinden dolayı Vali Dağlı’ya teşekkür etti.