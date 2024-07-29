Çorum Valisi Doç .Dr. Zülkif Dağlı ilçe ziyaretlerini sürdürüyor.

İlçelerin sorunlarını ve taleplerini yerinde görmek için her hafta ziyaret gerçekleştiren Vali Dağlı, dün Alaca ve Ortaköy ilçesini ziyaret etti.

İlk önce Alaca’ya giden Vali Dağlı, yeni kaymakam Engin Tok’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Vali Dağlı, kamu kurum ve kuruluşlarının ilçe müdürleri ile bir araya gelerek, başta emniyet ve asayiş ile mevsimlik tarım işçilerinin çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi konuları olmak üzere ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ardından hayırsever iş insanı Üzeyir Şahin'in katkılarıyla ilçede yapımı devam eden 16 derslikli Selin Şahin Ortaokulu inşaatında incelemelerde bulunan Vali Dağlı, çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden brifing aldı.

Vali Dağlı Alaca ziyareti kapsamında ayrıca Sinop-Alanya ve Ankara-Samsun Kervan Yolları geçiş güzergahında dönemin önemli yerleşim merkezi konumundaki Kalehisar (Mahmudiye Köyü) kazı alanında incelemelerde bulunarak Kazı Başkanı Doç. Dr. Mustafa Kemal Şahin'den kazı çalışmaları ve çıkarılan eserler hakkında bilgiler aldı.

Vali Dağlı Alaca ziyaretinin ardından Ortaköy’e geçti.

Ortaköy’e yeni atanan kaymakam Muhammed Sağır’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Dağlı, ilçede yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Vali Dağlı’ya ilçe ziyaretlerinde Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, Özel İdare Genel Sekreteri Recep Çıplak, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Kültür ve Turizm İl Müdürü Sümeyra Şengül eşlik etti.