Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı Kastamonu'yu ziyaret ederek Kastamonu Valisi Meftun Dallı ile bir araya geldi.

Vali Zülkif Dağlı eşi Nurgül Dağlı ile birlikte Kastamonu'nda bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi.

İlk önce Kastamonu Valiliği'ni ziyaret eden Vali Zülkif Dağlı'yı, Kastamonu Valisi Meftun Dallı karşıladı.

Kastamonu Valisi Dallı ziyaretleri için Çorum Valisi Dağlı'ya teşekkürlerini ileterek “Bugün, Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı beyefendi ve muhterem eşi hanımefendi Kastamonu'da idiler. Valiliğimizi de ziyaret ettiler. Eşimle birlikte kendilerine hoş geldiniz diyor, ilimizi ziyaretleri için teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ziyarette Vali Dallı, Çorum Valisi Zülkif Dağlı'ya Kastamonu'nun simgelerinden olan Hazret-i Pir Şaban-ı Veli Kitabı’nı takdim etti.

Ziyaretin ardından Vali Dağlı Kastamonu’yu gezerek, tarihi yerler hakkında bilgi aldı.