Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Çorum Sanayi Sitesi’nde firma ve kurumları ziyaret etti.

Vali Dağlı, beraberindeki heyetle birlikte ilk olarak Çorum Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifini ve Ahi Evran Sanayi Şehri Yapı Kooperatifini ziyaret etti.

Çorum Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Hıdır Balaban ve Ahi Evran Sanayi Şehri Yapı Kooperatifi Başkanı Yalçın Kılıç ile her iki kooperatifin yöneticileri ile sohbet eden Vali Dağlı, kooperatifin yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Dağlı, daha sonra Çorum Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren Namsan firmasını ziyaret ederek işletme sahibi Ahmet Namlı'dan işletmenin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

A Metal İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.yi de ziyaret eden Vali Dağlı ve beraberindekiler, işletme sahipleri Ziya Ayyıldız ve Kürşat Kılıç'dan işletmenin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Ardından Yıldırım Otomotiv’i ziyaret eden Vali Dağlı, işletme sahibi Erdinç Yıldırım'dan işletmenin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Yıldırım Otomotiv ziyaretinde Çorum Sanayi Sitesi’ndeki esnafla da bir araya gelen Vali Dağlı, sanayide daha nezih, daha çalışılabilir bir ortam oluşturabilmek için Belediye, Emniyet, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile birlikte işbirliği içerisinde çalışmalar sürdürdüklerini ifade etti.

Dağlı, Çorum Sanayi Sitesinde atıl vaziyette bulunan araçlar ve hurdaların uygun bir yere taşınması ve güvenlik çalışmalarına destek veren esnafa da teşekkür etti.

Ziyaretlere; Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür, İş-Kur İl Müdürü Levent Tuzcu, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat Ocak, Oto Tamirciler, Makine Kurulum ve Onarımcıları, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun ile bazı siyasiler, kurum ve kuruluşların temsilcileri ve esnaf katıldı.