Ampute Milli takımının son ziyaretcisi Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı oldu. Fransa’da 1-8 Haziran tarihlerinde yapılacak olan Avrupa Futbol Şampiyonasında mücdele edecek milli takımın Çorum kampı dün sona erdi. Kampın son gününde ziyaret eden Vali Doç. Dr. Zültif Dağlı Çorum FK tesislerindeki antrenman öncesi ziyaret ettiği Ampute Milli takım Teknik Direktörü İsmail Temiz ve futbolcularla bir araya gelerek çalışmalar ve şampiyona hakkında bilgiler aldı.

Vali Dağlı geçtiğimiz yıllarda kazandığı şampiyonluklarla ülkeye gurur yaşatan Ampute Milli takımının bu yılda aynı gururu yaşatacaklarına inandıklarını belirterek milli takıma başarılar diledi. Ziyaret sonunda Vali Dağlı’ya ismi yazılı milli takım forması hediye edildi.