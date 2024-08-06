Yatırım İzleme ve Değerlendirme Toplantısı, Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında gerçekleştirildi. Çorum genelinde devam eden projelerin görüşüldüğü toplantıda, Vali Dağlı öncelikli projelerin hızlandırılmasıyla ilgili talimat verdi.

İl düzeyinde kamu kurum ve kuruluşlarının yatırım ve hizmetlerinin etkin olarak yapılması, izlenmesi ve koordinasyonu, gerektiğinde merkezi idarenin taşrada yapacağı yatırımların yapılması ve koordine edilmesi, ildeki kamu kurum ve kuruluşlarına rehberlik edilmesi ve bunların denetlenmesi süreçlerinin değerlendirilmesine ilişkin gerçekleştirilen Yatırım İzleme ve Değerlendirme Toplantısı Valilikte yapıldı.

DEVAM EDEN PROJELER İSTİŞARE EDİLDİ

Toplantıda Vali Dağlı, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinden devam eden projelerle ilgili bilgi alırken, devam eden projelerin içerisinde öncelikli olanların ise hızlandırılmasının talimatını verdi.

Vali Dağlı, yatırımların zamanında tamamlanması için tüm birimlerin koordineli çalışmasının önemine dikkat çekerek, projelerin takibinin titizlikle yapılmasını istedi.

MAHALLE MUHTARLARI VE ODA BAŞKANLARININ TEK TEK GÖRÜŞLERİ ALINDI

Dağlı ayrıca, Merkez Mahalle Muhtarları ve Esnaf Odaları Temsilcileri ile de toplantı düzendi.

Toplantıda, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir ay içerisinde gerçekleştirilen faaliyetler değerlendirilerek, mahalle muhtarlarının ve esnaf odası temsilerinin tek tek görüşleri alındı.

‘AMACIMIZ ÇÖZÜM ÜRETMEK’

Toplantı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Dağlı, muhtarların kamu hizmetlerini yürüten birer kamu görevlisi olduğunu, her ay düzenli olarak gerçekleştirilen istişare toplantılarının amacının muhtarların sorunlarını, taleplerini dinlemek ve çözüm üretmek olduğunu ifade etti.

‘ESNAFIN İŞİNİ RAHAT YAPMASI İÇİN TÜM ADIMLARI ATACAĞIZ’

Esnaf odalarının da her zaman yanlarında olduğunu belirten Dağlı, esnafın şehir ekonomisindeki rolünün çok önemli olduğunu ve onların işlerini daha rahat yapabilmeleri için gerekli tüm adımların atılacağını vurguladı.