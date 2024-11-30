Çorum Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Çorum Halk Eğitimi Merkezini ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ve Şube Müdürü Ömer Özdemir de Mercan’a eşlik etti.

Vali Yardımcısı Yeliz Mercan ziyaretinde Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sadık Efe’den merkezde yürütülen kurslar, atölyeler ve projeler hakkında detaylı bilgi aldı.

Halk Eğitim Merkezinde açılan kursları da ziyaret eden Yeliz Mercan, kursiyerlerle sohbet etti.

Halk Eğitim Merkezinde yürütülen kursların ve projelerin, vatandaşların kendilerini geliştirmelerine ve topluma faydalı bireyler olmalarına önemli katkılar sağladığının altını çizen Mercan, ziyaret sonrasında merkez müdürü ve kursiyerlere gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.