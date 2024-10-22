Çorum Valiliği, polis uygulamasında bir alkollü sürücünün idari yaptırımdan kurtulduğu iddiası üzerine soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Valilik’ten yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:

“21.10.2024 tarihli bazı medya organlarında, ilimiz Emniyet Müdürlüğü tarafından Pazar gününü Pazartesi gününe bağlayan gece saat 24.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy caddesinde oluşturulan Polis Uygulama Noktasında durdurulan bir araçta yapılan kontrolü sonrasında, araç sürücüsünün 0,51 promil alkollü olduğunun tespit edildiği, ancak alkollü sürücü yerine hastanede başka bir şahıstan alınan kan örneğinin alkol testine tabi tutulması sonucunda, bahse konu alkollü sürücünün idari yaptırımdan kurtulduğu iddiası üzerine, Valiliğimizce konunun her yönüyle araştırılması için soruşturmacı görevlendirilmiştir."