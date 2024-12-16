Çorum Valiliği, bazı yerel basın organlarında Çorum Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden 18’inin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı yönünde çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı.

İşte o açıklama:

İlimiz Merkez Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencilerinin 16 Aralık 2024 Pazartesi günü saat 13:30’da Yerli Malı Haftası kutlaması yapmak için evden getirmiş oldukları yiyecekleri tüketmeleri sonrası birkaç öğrencinin rahatsızlığını bildirmesi üzerine okul idaresince 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmiştir. Rahatsızlık yaşayan öğrencilerle birlikte diğer öğrenciler de gıda zehirlenmesi olabileceği düşünülerek tedbiren hastaneye sevk edilmiştir. Bu öğrencilerden 8’inin Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, 10’unun ise özel hastanelerde tetkikleri yapılmış olup, tetkikler sonrasında herhangi bir gıda zehirlenmesi olmadığı tespit edilmiş, tüm öğrenciler evlerine gönderilmiştir.”