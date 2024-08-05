Kuşadası’nda vandalların son hedefi Kasım Yaman Arkeo Parkı’nda yer alan tarihi eserler oldu.

Vandallar, bu kez de Kuşadası Belediyesi tarafından arkeolojik eserler ile mimari yapı elemanlarının sergilendiği alanı tahrip etti.



Kuşadası’nda son dönemlerde özellikle parklar ve yeşil alanlar başta olmak üzere kamusal alanlara yönelik gerçekleştirilen vandalca saldırılara yenisi eklendi. Vandalların son hedefi Kasım Yaman Arkeo Park içinde yer alan tarihi eserler oldu. Sergi alanına giren şahısların, eserleri tahrip ederek zarar verdiği görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı. Karşılaştıkları manzara karşısında özellikle aileleri duyarlı olmaya davet eden vatandaşlar, tepkilerini dile getirdi.



Kuşadası Belediyesi tarafından yapılan açıklamada ise konuyla ilgili suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.