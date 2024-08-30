Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erol Afacan,30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümünedeniyle basın açıklaması yayınladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan bu zaferin, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük uğruna verdiği mücadelenin en önemli dönüm noktalarından birisi olduğunu kaydeden Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erol Afacan,

"30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da kazanılan Büyük Zafer, sadece askeri bir başarı değil, aynı zamanda bir milletin kaderini yeniden yazdığı, var olma iradesini tüm dünyaya ilan ettiği büyük bir kahramanlık destanıdır" dedi.

Bu zaferle, milletimizin bağımsızlığını ve özgürlüğünü sonsuza dek koruma kararlılığını tüm dünyaya bir kez daha gösterdiğini vurgulayan Erol Afacan, "Bugün, bizlere bu vatanı armağan eden kahramanlarımızı ve onların fedakarlıklarını minnetle anıyoruz. Onların aziz hatıraları, milletimizin yüreğinde daima canlı kalacak ve bizlere yol göstermeye devam edecektir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının mirasına sahip çıkmak, vatanımızın birliği ve bütünlüğü için çalışmak, hepimizin ortak sorumluluğudur.Bu anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Onların cesareti ve fedakarlığı, bağımsızlığımızın teminatı olmuş ve olmaya devam edecektir.30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun" diyerek açıklamasını tamamladı.