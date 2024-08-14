Dijital Dönüşüm Ofisi'nin geliştirdiği, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın desteklediği e-Devlet uygulamalarına yenileri de eklendi. Kira sözleşmeleri, ev alım satımı, ikinci el otomobil satışı derken şimdide otoyol ücretleri de e-Devlet üzerinden yapılacak.

E-DEVLET KAPISINA GEÇEN UYGULAMALAR

2008 yılında ilk kez kurulan e-Devlet, çatısında topladığı uygulama sayısını giderek artırdı. Tapu işlemlerinden okul kayıtlarına sağlık işlemlerine kadar bünyesine ekleyen e-Devlet, bu kez vatandaşların en çok dolandırıldıkları işlemlere dair alanlar açtı.

Kira işlemlerinden otoyol ücretlerine kadar bünyesine ekleyen e-Devlet bu çalışmalarla tüm kontrolleri profesyonel ortamda yapmaya karar verdi.

VATANDAŞ ARTIK DOLANDIRILAMAYACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geliştirilen uygulamalar sayesinde özellikle vatandaşların dolandırıldığı tüm alanların engellenmiş olacağını belirtti.

Geçtiğimiz gün ise araç sahiplerini ilgilendiren duyuru yapıldı. Unutulduğunda cezalarla karşılaşılan tünel, köprü ve otoyol geçiş ödemelerini e-Devlet üzerinden takip edebilecek.

Öte yandan kiracıları ve ev sahiplerini ilgilendiren işyeri ve konut kontrant belgesi sorgulama işlemi sayesinde fahiş kira artışlarının da önüne geçilecek. Bakanlık özellikle vatandaşları kira sözleşmeleri konusunda uyardı.

e- Devletten yapılan kira sözleşmesi, ev sahibinin fahiş fiyat ya da evden çıkarması durumundan mahkemeye sunulacak kanıt olarak görüleceği yine bakanlık tarafından vurgulandı.

Ayrıca kira ve satış ilanları da e-Devlet üzerinden yapılacak. Bu da emlak sektöründe yaygın olan sahte kiralama ve satışların önüne geçecek.

Bütün Bakanlıkların ortak çalıştığı ve e-Devlet'in daha sık kullanılması için ikinci el araba ilanlarıyla ilgili de uygulama açtı. Sık sık piyasada fiyatları değişen ikinci el araba satışlarında bir de ekspertiz sahteciliği vardı. Bu uygulama sayesinde tüm bu dolandırıcılıkların önüne geçilmiş olacak.