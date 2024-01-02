TBMM Dilekçe Komisyonuna 28. Yasama Dönemi'nin başladığı 15 Mayıs 2023 tarihinden itibaren 15 Kasım 2023'e kadar 5 bine yakın dilekçe iletilirken gelen ilginiç talepler dikkat çekti.

"KADINLARA EMEKLİLİK HAKKI" TALEBİ

Komisyona gelen dilekçeler arasında Konya'da yaşayan M.E. isimli erkek, Komisyona başvurarak, evlilikte 25 yılını tamamlayan kadınların emekli olabilmesine imkan sağlanmasını talep etti.

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanlık Divanının incelemesi sonucunda dilekçeye verilen yanıtta, söz konusu talep için Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda değişiklik veya bazı alanlarda yeni yasal düzenlemeler yapılması gerektiği belirtildi.

GAZZE HASSASİYETİ DİLEKÇELERDE

Başvurular arasında İsrail'in Gazze'deki saldırılarının durdurulmasına yönelik de birçok talep yer aldı. Vatandaşlar Türkiye'nin İsrail'e nota vermesi, Filistin için gönüllü askerlik uygulaması başlatılması, İsrail'e ait tüm ürünlerin yasaklanması, İsrail Büyükelçiliğinin kapatılması, İsrail ile çifte vatandaşlığı bulunan Türklerin vatandaşlıktan çıkarılması ve Gazze için kan bağışı kampanyası başlatılması gibi talepler içeren dilekçelerle Komisyona başvuru yaptı.

VATANDAŞ SERPME KAHVALTIYA KARŞI

Başvurular arasında kripto para piyasasındaki dolandırıcılıkla mücadele edilmesi, gıda israfına neden olduğu gerekçesiyle serpme kahvaltının yasaklanması dikkat çekti. En ilginç taleplerden biri de camilerden günün her saatinde istifade edilebilmesi için her mahallede bir caminin nöbetçi olarak açık kalmasını isteyen vatandaştan geldi. Ayrıca yat sahiplerinden ek MTV talep edilmesi, sokaklarda kutlama organizasyonlarının yapılmaması gibi talepler de göz çarptı.

FAHİŞ KİRA SIKINTISI BİTMİYOR

Komisyona gelen dilekçelerin konuları arasında fahiş kira fiyatlarıra çare bulunması talebi de yer buldu. Dileikçeler arasında dikkat çeken taleplerden bazıları ise şöyle: "İstanbul'daki site yönetimlerinin iş ve işlemlerinin denetlenmesine yönelik bir sistemin oluşturulması için yasal düzenleme yapılması, süresiz nafakanın kaldırılması, devlet bankalarında çeyrek, yarım ve cumhuriyet altınının fiziki olarak alış ve satışının yapılabilmesi, İstanbul'daki trafik sorununun çözümü için farklılaşmış mesai saatlerine geçilmesi."