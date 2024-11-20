Amatör futbolda sezonun ilk şampiyonu bugün belli olabilir.

U 14 Final Grubunda dördüncü maçlar bugün oynanacak. Bugünki Vefaspor- Mimar Sinanspor maçının skoru şampiyonu belirleyebilir.

U 14 final grubunda 4. haftanın en kritik maçında lider Vefaspor ile ikinci sıradaki Mimar Sinanspor takımları arasında bugün saat 14’de İtfaiye sahasında oynanacak.

Bu maç öncesinde Vefaspor 12 puanla lider durumda bulunurken Mimar Sinanspor ise 9 puanla ikinci sırada bulunuyor.

İlk maçtan 4-3’lük galibiyet ile ayrılan Vefaspor şampiyonluk yolunda bir adım öne geçti.

Mavi Beyazlılar bugünki maçı kazanması veya berabere bitirmesi halinde son maçlar öncesinde şampiyonluğu garantileyecek.

Mimar Sinanspor’un umutlarını son maça taşımak için bugün kazanmaktan başka şansı bulunmuyor. Bugünki maçı Mimar Sinanspor’un tek farklı kazanması halinde son maçlarda genel averajı iyi olan takım mutlu sona ulaşacak.

Mimar Sinan’ın bugünki maçı iki farklı kazanması halinde ise son maça avantajlı olarak çıkan takım olacak.

Final Grubu diğer maçında bugün saat 14’de Osmancık Kandiberspor ile Gençlerbirliği takımları karşılaşacak.

Kandiberspor kulübü İlçe Spor Müdürü’ne tepki olarak aldığı karar doğrultusunda bu maça çıkmayacağını açıkladı. Bu takdirde Gençlerbirliği takımı hükmen galip gelecek.

Final maçı Boyraz’ın

İl Hakem Kurulu bugün oynanacak final grubu maçlarının hakemlerini açıkladı.

Buna göre Vefaspor ile Mimar Sinanspor takımları arasındaki kritik maçı ilimiz Bölgesel Hakemi Ertuğrul Ramazan Boyraz yönetecek.

Kandiberspor- Gençlerbirliği maçında ise görevli hakem Özkan Dağ.