U 14 Final Grubunda dördüncü hafta maçları sonunda Vefaspor liderliğini devam ettirirken Mimar Sinanspor ise takibini sürdürdü.

Final Grubunda ilk yarıyı kayıpsız lider tamamlayan Vefa Gençlikspor takımı Gençlerbirliği karşısında gol şov yaparak 9-0 galip geldi ve dördüncü maçından da üç puanla ayrıldı.

Lideri takibini sürdürmek isteyen Gençlik Mimar Sinanspor, Osmancık Kandiberspor önünde 4-1 galip gelerek iddiasını devam ettirdi.

Dördüncü maçlar sonunda Vefaspor 12 puanla liderliğini devam ettirirken Mimar Sinanspor ise 9 puanla ikinci sırada bulunuyor.