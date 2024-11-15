U 14 Final Grubunda şampiyonluğun iki adayı Vefaspor ile Mimar Sinanspor arasındaki nefes kesen maçtan 4-3 galip ayrılan Vefaspor şampiyonluk yolunda bir adım öne geçti.

Final Grubunda ilk iki maçlarını kazanarak zirveyi paylaşan iki takım Mimar Sinanspor ile Vefaspor takımları dün Mimar Sinan sahasında karşılaştı.

Beklendiği gibi büyük bir mücadeleye sahne olan maçın ilk yarısı tam anlamı ile gol düellosu şeklinde geçti.

Vefaspor maça hızlı başladı ve karşılıklı gollerle geçen ilk yarısını Vefaspor takımı Elvan’ın 2 ve Melih’in golleri ile 3-2 önde tamamlarken Mimar Sinan’ın gollerini ise Sefa attı.

İkinci yarıda Elvan üçüncü golünü atarak takımını 4-2 öne geçirdi.

Son dakikada Sefa da üçüncü golü attı ancak bu gol puan getirmedi.

Vefaspor bu galibiyet ile 9 puana yükselirken Mimar Sinan 6 puanda kaldı. Şampiyonu iki takımın rövanş maçı belirleyecek.