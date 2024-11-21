Çorum'un Alaca ilçesinde, bölgenin en büyük hayvanat bahçesi unvanına sahip olan Veli Çayırı'nda ağaçlandırma çalışması yapılıyor.
Alaca'da hayvanat bahçesi ve mesire piknik alanı olarak hizmet veren Veli Çayırı'nda kamelya, otopark, oturma yerleri, piknik bölgeleri yenilerek hizmete girmişti.
Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan Veli Çayırı'nda ağaçlandırma çalışmalarının başladığını duyurdu.
Otopark alanında ağaçlandırma çalışmalarını yerinde inceleyen Arslan, ekiplere çalışmalarında başarılar diledi.
Editör: Atila Çiğdem