Çorum Belediyesi, Velipaşa Hanı’nda Ramazan Akşamları etkinlikleri düzenliyor.
Ortaoyunları, yarışmalar ve çocuk etkinlikleri Ramazan akşamlarına renk katıyor.
“Velipaşa Hanı Ramazan Akşamları” etkinliklerinin ilki dün yapılırken bugünde Velipaşa Hanı’nda saat 21.00’da gerçekleştirilecek.
Etkinlikle kapsamında Hacivat-Karagöz oyunu, Ramazan yarışmaları, orta oyunu gösterisi ve çocuk etkinlikleri yapılıyor.
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın “Velipaşa Hanı Ramazan Akşamları etkinliklerimize tüm hemşehrilerimiz davetlidir” dedi. (Haber Merkezi)
Editör: Çorum Hakimiyet