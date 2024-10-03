Çorum Eczacı Odası Başkanı Ecz. Erol Afacan, Çorum Defterdarı olarak göreve başlayan Erkan Ciğer’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaret esnasında, iki kurum arasında iş birliğinin artırılması ve geleceğe yönelik ortak projeler üzerinde durulurken, meslekler arası koordinasyonun güçlendirilmesi için fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyarette konuşan Erol Afacan, akademik bir meslek olarak eczacılığın kamu sağlığı ve ilaç güvenliği konusundaki önemine değinirken, eczacıların toplum sağlığı için üstlendiği kritik rolü vurguladı.

Eczacıların vergi yükümlülükleri konusunda hassasiyetle hareket ettiğini belirten Afacan, defterdarlık ile karşılıklı diyalog ve iş birliği köprülerinin sağlam tutulmasının önemine dikkat çekti.

Afacan, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Vergi bilinci ve sorumluluğu, eczacılar için yalnızca mesleki değil, aynı zamanda toplumsal bir görevdir. Eczacılar, hem ilaç hizmeti sunarak toplum sağlığını korumakta hem de ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayarak önemli bir rol üstlenmektedirler. Vergilerde en değerli mesleklerden biri olan eczacılığın, adil bir vergi politikasıyla desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz.”

Defterdar Erkan Ciğer ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, eczacılık mesleğinin sağlık sektöründeki öncü rolüne vurgu yaptı. Çorum’da vergi bilincinin artırılması yönünde yapılacak çalışmalarda her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade eden Ciğer, karşılıklı koordinasyonun artırılması için her zaman kapılarının açık olduğunu ifade etti. (Haber Merkezi)