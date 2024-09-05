Belediye Meclisi'nin eylül ayı toplantısında Çorum Belediyesi'nin vergi borcuna karşılık, biri sağlık tesisi, çoğunluğu cami alanları olmak üzere bazı mülklerinin tapularının Hazine’ye devri gündeme geliyor.

Çorum Belediye Meclisi toplantısı 7 Eylül 2024 Cumartesi günü saat 14.00'da Meclis Salonunda gerçekleştirilecek.

Gündeme göre, Çorum Belediyesi'nin vergi borcuna karşılık birisi sağlık tesisi, çoğunluğu cami alanları olmak üzere bazı mülklerinin tapularının Hazine’ye devri için Belediye Encümeni ve Belediye Başkanı'na yetki istenecek.

Toplantıda Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği görüşülecek.

Çepni Mahallesi 4055 ada 7 no’lu parsele yönelik imar planı değişikliği teklifi doğrultusunda, İskilip Yolu'nda resmi kurum alanı büyütülecek.

Ayarık Mahallesi 4424 ada 118 no’lu parsele yönelik imar planı değişikliği teklifi doğrultusunda, eski polis lojmanlarının olduğu bölgenin planında kentsel dönüşüme imkan sağlamak amacıyla değişiklik yapılacak.

Kunduzhan Mahallesi 5200 ada 1 no’lu parselin batısında yaklaşık 6500 metrelik alana yönelik imar planı değişikliği teklifi doğrultusunda, eski İskilip Yolunda yeni belediye hizmet binası işaretleniyor. 9 adet imar planı değişikliği teklifinin İmar Komisyonuna havalesi oylanacak.

2024 Yılı Ek Ücret Tarifesi doğrultusunda, su ve ulaşım hizmetlerine doğrudan zam yapılmazken, her iki başlıktaki bazı tali konularda ek ücret tarifesinin yeniden düzenlenmesi öngörülüyor.