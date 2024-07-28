Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde yer alan en düşük emekli aylığının 12 bin 500 lira olmasını amaçlayan 29. madde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

TEMMUZ İTİBARIYLA BAŞLAYACAK

Kabul edilen 28. maddeye göre, kısa vadeli sigorta kolları prim oranı yüzde 2,25 olarak belirleniyor; bu oranı yüzde 1,5'e kadar indirmeye, yüzde 2,5'e kadar artırmaya Cumhurbaşkanına yetki veriliyor.

29. maddeye göre ise yaşlılık, malullük, ölüm aylığı ödenenlere ve hak sahiplerine dosya bazında 10 bin lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 12 bin 500 liraya yükseltiliyor. Bu hüküm, temmuz ödeme döneminden itibaren uygulanacak.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın yönettiği Genel Kurul'da kanun teklifinin ikinci bölümünün görüşmeleri bugün de devam ediyor. Partilerin grup başkanvekilleri ve milletvekilleri, görüşmelere geçilmeden önce gündem dışı söz aldı.