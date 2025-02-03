Ahlatcı Çorum FK’da Thomas Verheydt yükselen performansı ile geçen sezon ikinci yarısında olduğu gibi yine takımın etkisi ismi olmaya aday. Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında performansı ile taraftarların tepkisini alan buna rağmen mücadeleyi hiç bırakmayan Thomas ikinci yarıda ise takımının çıkışa geçerek play-off oynamasında büyük katkı sağladı.

Tecrübeli futbolcu sezonda ligin ilk yarısında sadece iki gol atarken performansı ile taraftarlardan büyük tepki alıyordu. Ligin ikinci yarısı ile birlikte her hafta üzerine koyarak devam eden Thomas Bandırmaspor maçının ise yıldızı oldu.

Rakibi önünde topla buluştuğu tüm anlarda olumlu kullanması, rakip savunmayı üzerine çekmesi topu ayağında tutarak savunmanın öne çıkmasına ve baskı yapmasına imkan sağlayan Thomas Verheydt attığı gollede bu başarılı performansını süsledi.

Tecrübeli futbolcu oyunun son bölümünde yorulduğu için sahadan çıkarken taraftarların ayakta alkışlayarak kulübe gitti. Thomas taraftarların alkışlarına alkışla destek verirken kulübedeki teknik heyet ve futbolcu arkadaşlarının tebriklerini kabul etti.