Saadet Partisi(SP) İl Başkanı Faruk Cıdık, Ulaştırma Bakanlığı tarafından yola çıkması engellenen, Gazze’ye yardım götürmesi planlanan Vicdan Gemisi ile ilgili iktidara çağrı yaparak, “Demirlenen, esir edilen bu gemi bizim kardeşliğimiz, birliğimiz ve cesaretimizdir. Geminin kardeşlerimize ulaşmasına izin verin ve bu vebale ortak olmayın” dedi.

SP İl Başkanlığı, İsrail'in Filistin'de devam eden katliamına dikkat çekmek için 'Vicdanının Sesini Duy, Harekete Geç' başlıklı basın açıklaması yaptı.

Cuma namazı sonrası PTT önünde gerçekleşen eylemde SP İl Başkanı Faruk Cıdık açıklama yaptı.

Siyonizm’in yaptığı işgale karşı aylardır Filistin yanlısı politikalar üretilmesi gerektiğini dile getirdiklerini belirten Cıdık, “İsrail'le ticaret Filistin'e ihanet" demekten asla geri adım atmadık. Kocaeli Milletvekilimiz Hasan Bitmez, bu gerçeği haykırırken verdi son nefesini. Fakat ne yazık ki iktidar iç politikaya yönelik göz boyamak için yapılan içi boş eylemlerden başka hiçbir şey yapmamıştır. İsrail ordusunun kullandığı silahların ham maddesi bizim topraklarımızdan gitti. Teröristlerin kumanyası bizim ülkemizden gitti. Jet yakıtları bizim ülkemizden gitti. Fakat iktidar bunca soykırım ve zulme rağmen hâlâ vanaları kapatmamıştır” dedi.

Cıdık, konuşmasının devamında şunları söyledi: “Demirlenen, esir edilen bu gemi bizim kardeşliğimiz, birliğimiz ve cesaretimizdir. Demir vurulan sadece gemi değildir bunu herkes bilmelidir. Buradan bir kez daha uyarıyoruz, geminin kardeşlerimize ulaşmasına izin verin ve bu vebale ortak olmayın. Türkiye vatandaşı olmasına rağmen Siyonist teröristlere katılan canilerin vatandaşlığını düşürün ve mal varlıklarını dondurun. Ülkemiz topraklarında bulunan ve Siyonizm’e istihbarat sağlayan İncirlik ve Kürecik başta olmak üzere tüm üsleri kapatın. İslâm dünyasına liderlik ederek somut adımlar atın ve Filistin'in işgal edilmesine karşı durun. Sizler gerçekte yapmadığınız icraatlari yapay zekâya yaptırarak sorumluluktan kaçamazsınız. Kınayarak, izleyerek ve gözünüzü kapatarak işgali durduramazsınız. "Boykot yapın" dedikten sonra ticarete devam ederek Siyonizm’in çarklarını kıramazsınız. Sizlerden artık cesur, samimi ve somut adımlar bekliyoruz.

Buradan aziz milletimizin tüm fertlerine sesleniyoruz. Vicdanın sesini duyun. Çünkü Filistin bizim vicdanımızdır, onurumuzdur, insanlık davamızdır. Filistin Hasan Bitmez'in, Ayşenur Ezgi Eygi'nin, Rachel Corie'nin, İsmail Haniye'nin ve sayısız yetim, mazlum ve şehidin bizlere emanetidir. Filistin insanlığın, umudun ve vicdanın kalesidir. Biz Allah'ın izniyle bu kalenin burçlarına zafer bayraklarını asacağız. "Nehirden denize özgür Filistin" hakikatinden asla vazgeçmeyeceğiz. Biliyoruz ki zafer inananlarındır, mazlumlarındır ve insanlıktan yana olanlarındır. Emperyalizm ve Siyonizm’e geçit vermeyeceğiz. Bölgemizi kaosa, savaşa ve gözyaşına teslim etmeyeceğiz. Biz mezarlardan yükselen baharlarla ve kardan gelen aydınlıklarla Filistin'e sahip çıkacak, Siyonizm’in hiç yıkamadığı bir duvar olacağız. Bu davaya inananlarla yazılacak bu zafer.

Buradan insani değerlere ve bir vicdanı olan herkese sesleniyoruz. Vicdanın sesini duyun ve harekete geçin. Göreceksiniz ki zafer bizlerin olacaktır. Hepinize şükran duygularımı sunuyor, gösterdiğimiz hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum.”