Kısa bir dönem Çorum FK’da görev yapap Teknik Direktör Aykan Atik ve ekibi Viranşehir Belediyespor’da göreve başladı. Üç sezon önce sezon başında Çorum FK’da göreve başlayan ancak kamp sonrası ayrılık kararı alınan Aykan Atik son olarak geçen sezon Denizlispor’da görev yaptı.

Aykan Atik’in ekibinde Çorum FK’da birlikte görev yaptığı İsmail Atalay Baydur ile birlikte antrenör Osman Yalçın ve kaleci antrenörü Habip Anapal görev yapıyor.

Bu sezon 3. lige yükselen Viranşehir Belediyespor yeni sezon hazırlıklarına önceki gün Afyon Korel Otel’de kampla başladı.