Sungurlu Belediyespor voleybol alt yapı sporcuları Belediye Başkanı Muhsin Dere’yi ziyaret ettiler. Antrenörleri Mustafa Özdemir yönetiminde voleybol takımı alt yapı sporcuları Muhsin Dere’yi makamında ziyaret ettiler.

Ziyaret sırasında Mustaa Özdemir alt yapı çalışmaları ve katıldıkları il birincilikleri hakkında bilgiler verdi ve Muhsin Dere’ye destekleri için teşekkür etti.

Belediye Başkanı Muhsin Dere ise Sungurlu Belediyespor’un başarı hikayelerine imza atacak gençleri misafir etmekten ve onlarla muhammet etmekten dolayı duyduğu mennuniyeti dile getirdi. Dere desteklerinin devam edeceğini belirterek katılacakları tüm müsabakalarda kendilerine başarılar diledi.

Ziyaret sonunda Mustafa Özdemir tarafından Muhsin Dere’ye ismi yazılı forma hediye etti.