Voleybol’da hakem ve gözlemci klasman sınavları 27 Temmuz cumartesi günü yapılacak.

Voleybol İl Temsilcisi Mahmut Uysal klasman sınavlarına ilimizden iki gözlemci ve on hakem katılacak.

Voleybol İl Temsilcisi Mahmut Uysal Klasman sınavlarının 27 Temmuz cumartesi günü Türkiyenin dört farklı ilinde yapılacağıı söyledi.

İstanbul, İzmir, Diyarbakır ile Ankara’da yapılacak olan sınava Çorum7dan iki hakem ve on hakemin Ankara’da sınava katılacağını söyledi.

Sınava B klasman gözlemcileri Mahmut Uysal ve Tuurgut Yıldırım ile birlikte B Klasman hakemleri Hüseyin Kambur ve Hasan Olgun, C Klasman hakemleri Hasan Öztürk, Burak Karaca Ömer Karabıdak, Can Acar, Ali Osman Kaya, Ayşegül İnce, Emel Şimşek ve Eyüp Burak Cerit katılacak.

Ankara’da yapılacak olan yazılı sınav sonunda alınacak puanlamaya göre MerkezHakem Kurulu yeni sezon klasmanlarını belirleyecek ve bu klasman hakemleri seminere katılacaklar.