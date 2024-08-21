SERGEN ARICI

Yaz Spor Okulları Wushu Sanda şöleni Atatürk Spor Salonu’nda yapıldı. Yaz Spor Okulları törenlerine katılan 265 sporcunun katılımı ile yapılan Wushu Sanda Şöleni minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde yapıldı.

İki gün süren müsabakalar sonunda ferdi ve takım sıralamasında dereceye girenlere ödülleri verildi. Müsabakalar sonunda kızlarda Halk Eğitim Kültürspor takımı birincilik kupasının sahibi olurken Gülabibey Mahallesispor kulübü ikinci 19 Mayısspor kulübü üçüncü olurken Buharaevlerspor kulübü takımı ise dördüncülük ödülünün sahibi oldu.

Erkeklerde ise takım sıralamasında Adnan Menderes İlkokulu birincilik kupasını almayı başarırken Mimar Sinan Mahallesispor kulübü ikinci Albayrakspor Kulübü üçüncü Anadolu Yıldızları Spor Kulübü ise dördüncülük kupasını aldı.

Yapılan müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalya, takımlara ise kupaları verildi. Ödül törenine Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin Şube Müdürleri ve idareciler katıldılar.