Yalova’da düzenlenen TÜGVA Şehitlerimize Rahmet Filistin’e destek İsraile Lanet 2024 Budokaido Kata&Kumite Türkiye Şampiyonasında Çorumlu sporcular 25 madalya kazandılar.

6-10 Mart tarinlerinde düzenlenen Türkiye Wushu Federasyonu faaliyet programında yer alan TÜGVA Şehitlerimize Rahmet Filistin’e destek İsraile Lanet 2024 Budokaido Kata&Kumite Türkiye Şampiyonasında Çorumlu sporcular üç altın beş gümüş ve 16 bronz madalya kazandılar.

Turnuvada kızlar 65 kilo Veteran kızlarda Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinden Şengül Sezek sıkletinde birinci olurken Alt Minik Kızlar 35 kiloda Halk Eğitim Kültürspor’dan E.Mira Türk ve Alt Minik Kız +35 kiloda Çepnispor’dan Zeynep Miraş Ümütlü sıkletlerinde birinci olarak altın madalyanın sahibi oldular.

Minik Kız 35 kiloda Anadolu Yıldızları spor’dan Gizem Bilgiç, Alt Minik 25 kiloda Albayrakspor’dan Ervanaz Bezmen, +35 kilora Alt Minik Kızlarda Albayrakspor’dan A. Hüma Erdoğan ve minik kız 25 kiloda İstikkal İlkokulundan Nisa Gencer ikinci olarak gümüş madalya kazandılar.

Minik Kız 35 kiloda Halk Eğitimspor’dan E. Elif Ebrar Özçiftçi, Mehmet Akif Ersoyspor’dan B. Betül Şahin minik kız 25 kiloda, 19 Mayısspor’dan Nehir Gül minik kız 25 kiloda, Buharaevler Mahallesispor’dan A. Ece Ergün yıldız kız 50 kiloda Anadolu Yıldızlarıspor’dan C.Sahra Balcı yıldız kız 45 kiloda üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Erkeklerde ise Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nda Yahya Atmaca yıldız erkekler 60 kiloda, Buharaevler Mahallespor’dan S. Eren Özdemir alt minik 20 kiloda ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldular.

Erkeklerde bronz madalya kazanan sporcular ise Big Poverspor’dan S. Efe Karakaya alt minikler 25 kiloda. Mehmet Akif Ersoy Ortaokuluspor’dan M. Kayra Karatay ümit erkek 65 kiloda aynı kulüpten M. Emin Yiğit alt minik 25 kiloda, Mimar Sinan Mahallesispor’dan Eymen Taştan mirik erkek +50 kiloda, Halk Eğitimspor’dan Gökhan Yapıcı yıldız erkekler 60 kiloda, Alt Minik 30 kiloda Çepnispor’dan Eymen Gündüz, Anadolu Yıldızlarıspor’dan M. Eymen Dilekçi minik erkekler 50 kiloda, Albayrakspor’dan Abdulsamet Çopur genç erkekler 65 kiloda, Yıldız erkekler +60kiloda Big Poverspor’dan Deniz Demirci, yıldız erkekler 35 kiloda Adnan Menderes İlkokuluspor’dan H. Efe Tabak ve Albayrakspor’dan M. Eymen Ardıç alt minik erkekler 35 kiloda bronz madalya kazandılar.

Wushu İl Temsilcisi Bekir Bolat bu turnuvaya katılmalarına verdiği destekten dolayı Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Gençlik Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ile kulüp temsilcilerine teşekkür etti.