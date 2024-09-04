Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen Kulüplerarası Minikler Futbol Turnuvası'nın ödül töreninde bir konuşma yapan Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Konuşmasına, turnuvaya katılan tüm takım oyuncularını tebrik ederek başlayan Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, bu turnuvada kazanan veya kaybedenin çok önemli olmadığını belirtti. Turnuva açısından kazananın şampiyon olduğunu belirten Yağbat, kaybeden takımların da ahlak, disiplin ve kaynaşmak gibi önemli kavramları kazandığını ifade etti. Belediye olarak sporcu ve spor şehri vizyonuna hız kesmeden devam ettiklerinin de altını çizen Yağbat, "Ama şu bir gerçek ki, bu işi yapıyorsak birlik ve beraberlikten oluyor. Burada yenilen oldu, yenen oldu. Onlar belirli şeyler için önemli ama. Bazı şeyler için de özellikle kaynaşmak, ahlak, disiplin bunları oyunculara vermek daha önemli. Ben görüyorum ki, Çorum sporu günden güne daha çok kazanıyor. Birlikte olduğumuz sürece daha da güzel işler yapacağız. Sporun ve sporcunun yanında olan bir belediye olarak bu felsefeden asla vazgeçmeyeceğiz" dedi. (Haber Merkezi)