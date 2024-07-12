Üç sezon Çorum fK forması giyen ve hem gol krallığı hem şampiyonluk yaşayan Yakup Alkan’ın bu sezonki durağı Muşspor oldu.

Tuzlaspor’da profesyonel olan ve bu takımla il şampiyonluğunu yaşayan Yakup Alkan ardından Malatyaspor ile anlaştıktan sonra Menemen FK, ve 2016 yılında kiralık olarak Çorum FK, 52 Orduspor, Diyarbekirspor takımlarında forma giydikten sonra 2018-19 sezonunda yeniden Çorum FK’ya transfer oldu ve kırmızı siyahlı takımın finalde Serik Belediyespor’u yenerek şampiyon olduğu maçta son penaltıyı atan isim oldu.

Daha sonra Kocaelispor ile anlaşan ve 2020-21 sezonunda bir kez daha Çorum FK’ya transfer olan Yakup Alkan ardından Fethiyespor, Ergene Velimeşespor, Şanlı Urfaspor, Etimesgut Belediyespor ve son olarakta Batman Petrolspor forması ile şampiyonluk yaşadı.

Yakup Alkan yeni sezon için iddialı bir başlangıç yapmak isteyen Muşspor ile anlaştı.