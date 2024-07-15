Türkiye Futbol Federasyonu tarafından hazırlanan Türkiye Futbolu 2024-2028 Stratejik Planı'nın takvimi çerçevesinde organize edilen 1. Lig 2024-2028 Eylem Planı Toplantısı, Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Trendyol 1. Lig Kulüp Başkanları ile Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımıyla düzenlenen toplantntıya Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın ve Başkan vekili Feyyaz Gökel ile Federasyon Yönetim Kurulu Üyeleri Müslüm Özmen, Ali Düşmez ve Volkan Can yer aldı.

TFF 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Stratejik Planlama, Yeni Proje Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Burkay'ın TFF tarafından başlatılan ve sürdürülen projeler üzerine gerçekleştirdiği sunumla başlayan toplantıda, gündemdeki konularla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda ayrıca kulüp başkanlarının talep ve önerileri de ele alındı.