Aslen Çorumlu olan YRP Genel Merkez AR-GE Başkan Yardımcısı ve Kocaelispor eski yöneticisi Yalçın Eldoğan’a memleketinde sevgi gösterisinde bulunuldu.

Maç öncesi Maraton tribününde Çorumsporlu taraftarlar, “Memleketine hoş geldin Yalçın Eldoğan” pankartı açtı.

ELDOĞAN'DAN ÖZEL TEŞEKKÜR

Çorumspor taraftarının bu jestine kayıtsız kalmayan ve dostça oynadıkları maç için her iki takıma da teşekkür eden YRP Genel Merkez AR-GE Başkan Yardımcısı ve Kocaelispor eski yöneticisi Yalçın Eldoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda; " Çorumspor taraftarına yaptıkları bu jest için özel olarak teşekkürlerimi sunuyorum. Her zaman sporun ve sporcunun yanında olacağız" dedi.