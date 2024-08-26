Bandırmaspor deplasmanında Çorum FK’yı yalnız bırakmayan Yalçın kardeşler bu yılda geleneği bozmadı ve takım otobüsünü karşılayarak maçta başanlar dilediler.

Düvenci’den Bandırma’ya giden ve 12 yıldır burda yaşamını sürdüren Yasin Yalçın çocukları Muhammet Ali ve Zeynep Sahra ile birlikte kırmızı siyahlı takımı kalacakları otelin önünde karşıladılar. Otobüsden iner inmez futbolcular ve teknik heyet ile tanışan minik taraftarlar onlarla hatıra fotoğrağıda çektirdiler. Yasin Yalçın ve çocukları bu karşılamanın ardından dünde stada gelerek takımlarına doksan dakika boyunca destek verdiler.