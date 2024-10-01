Sezona kötü bir başlangıç yapmasına karşın Çorum FK taraftarları takımlarını Adanaspor deplasmanında yalnız bırakmadılar.

Pazar akşamı oynanan maç için sabah saatlerinde yola çıkan yaklaşık 50 kadar Çorum FK taraftarları kendilerine ayrılan tribünde doksan dakika boyunca takımlarına destek verdiler. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte tribünde taraftarlar sahada ise futbolcular üç puan sevincini yaşadılar.

Saha içinde futbolcular kendilerini bu deplasmanda da yalnızbırakmayan taraftarların bulunduğu tribüne kadar kaptan Ferhat önderdiğinde gittiler ve destekleri inanarak buraya kadar geldikleri için teşekkür ettiler ve alkışlarla onlara eşlik ettiler.