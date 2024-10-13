Kayseri​'nin Kocasinan​ ilçesinde Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde iki grup arasında iddiaya göre 'yan bakma' nedeniyle tartışma​ çıktı. Tartışmanın büyümesiyle H.K. (20) ile K.D. (22), bıçaklanarak yaralandı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise yaralanan H.K. ile K.D.'yi ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. H.K., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken K.D.'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Polis, olaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.