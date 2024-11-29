Çorum'un Alaca ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Olay Yıldızhan Mahallesi Papağan Sokak’ta meydana geldi.

Edilen bilgilere göre, sokak üzerindeki evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Alaca Belediyesi itfaiyesi ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.