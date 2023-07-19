Sungurlu’ya bağlı Gökçam köyünde elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangında 4 ev kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, saat 16.00 sularında bir evde elektrik kontağından yangın çıktı. Bir anda büyüyen ve bitişiğindeki evlere de sıçrayan yangını gören köy sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını uzun uğraşlar sonucu kontrol altına aldı. Yangında 4 ev kullanılmaz hale geldi.

Yangını duyar duymaz köye giden Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, yetkililerden bilgi aldı. Başkan Şahiner, "Gökçam köyünde çıkan ev yangına itfaiye ekiplerimiz anında müdahale etti. Can kaybının yaşanmaması tek tesellimiz. Yangında evi zarar gören hemşerilerimize ve Gökçamlı dostlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.