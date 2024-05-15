Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, “Dünya Çiftçiler Günü” nedeniyle TBMM Genel Kurulunda konuşma yaptı.

“Emeğinin, alın terinin karşılığını alamayan milletin efendisi çiftçimizin 14 Mayıs Çiftçiler Günü kutlu olsun” diyerek sözlerine başlayan Milletvekili Tahtasız, “İktidarın yanlış tarım politikaları nedeniyle çiftçi ne ekerse eksin dert biçiyor. Çiftçinin anayasal hakkı olan millî gelirin yüzde 1'ini yani 411 milyar lirayı çiftçiye vermeyen AKP iktidarı döneminde çiftçi sayımız yüzde 55 azaldı, ekilen arazinin ise 3,7 milyon hektarı azaldı. Çiftçimizin yaş ortalaması 58 oldu. Böyle giderse çiftçi bulamayacağız. Çiftçimiz bankalara ve piyasaya 700 milyar borç batağına sürüklendi, traktörleri haczediliyor. Girdi maliyetleri 3-5 kat artarken şu anda çiftçimizin buğday taban fiyatı maalesef belli değil. 11 lira hububatın şu anki maliyeti, biz çiftçimiz için taban fiyatının en az 15 lira olmasını istiyoruz. Hayvancılıkla uğraşan çiftçimiz de mutsuz. Bir zamanlar tarım ve hayvancılık ülkesi olan ülkemiz AKP iktidarında ithalata bağımlı hâle geldi. 1 litre çiğ sütün maliyeti 16 lira 29 kuruş, açıklanan alım fiyatı 14 lira. Çiğ süt fiyatına ivedilikle artış yapılmalı ve damızlık hayvanlarımız kesime gitmekten kurtarılmalıdır” ifadelerini kullandı.