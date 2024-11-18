Çorum 'da yakınlarının haber alamadığı yaşlı kadın evinde ölü bulundu.

Bahçelievler Mahallesi İpeklievler 62. Sokak’taki evinde yalnız yaşayan 82 yaşındaki Leyla Börekci'den haber alamayan yakınları 112'den yardım istedi.

İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İkamete giren ekipler, Börekci'yi hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Börekci’nin cenazesi, otopsi işlemleri için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.