Çorum'da faaliyet gösteren Yapı Denetim Kuruluşlarının temsilcileri, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Yapı Denetimcileri Kuruluşları Birliği Temsilcisi İnşaat Mühendisi Günay Çimen, İnşaat Mühendisi Turan Damar, İnşaat Mühendisi Atila Akça, İnşaat Mühendisi Gülhan Karagözoğlu, Mimar Nilgün Gevher Atak ve Makina Mühendisi Semih Keçeliöz'den oluşan heyet, Başkan Aşgın'ı ziyaret ederek, yeniden göreve seçilmesi nedeniyle hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Heyet ayrıca, Başkan Aşgın'ın geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği umre ziyaretini de tebrik etti.

Ziyarette Belediye Başkan Yardımcısı Ünsal Yeter ile Yapı Kontrol Müdürü Köksal Çöldaş da hazır bulundu. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.