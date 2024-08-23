Bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırınca 'Salak mısın' yorumuna maruz kalan Barış Özer'in hayatı karardı. Otobüste bulduğu eşyaları sahiplerine ulaştıran halk otobüsü şoförü Özer, Google'a "salak şoför" yazınca kendisinin çıkmasına isyan etti.

Antalya'da halk otobüsü şoförünün yaptığı iyilik başına bela oldu. Halk otobüsünde içinde para dolu cüzdanları bulup sahiplerine teslim etmesinin ardından sosyal medyada yapılan ‘Salak mısın' yorumuna haberler yoluyla tepki göstermesi adeta hayatını kararttı.

SALAK ŞOFÖR YAZINCA İLK SAYFADA ÇIKIYOR

Google'a anahtar kelime olarak ‘salak şoför' yazınca ilk sayfanın neredeyse tamamında kendisi çıkan Barış Özer, "O kelimeyi söylemek istemiyorum ne olduğunu, çünkü söyledikçe daha da çoğalıyor." dedi.

GOOGLE'A İSYAN ETTİ

Antalya'da 5 yıl önce halk otobüsünde farklı tarihlerde düşürülen ve unutulan, döviz ile Türk lirası bulunan cüzdanları sahiplerine teslim ettikten sonra ‘Salak mısın' yorumuna maruz kalan Barış Özer, olumsuz yorum yapan kişiye basın yoluyla tepki gösterdiği için Google'ın anahtar kelime mağduru oldu.

Google'a ‘salak şoför' yazınca ilk sırada çıkan Özer, "Otobüste bulmuş olduğum eşyaları sahiplerine teslim ettiğim için sosyal medyada yapılan kötü yorumlardan dolayı Google arama motorunda ismini söylemek istemediğim şekilde çıkmaktayım.Tepki gösterdik, bu sefer daha da çoğaldı. Halen ben çıkıyorum. Bu mağduriyetin giderilmesini istiyorum. O kelimeyi söylemek istemiyorum ne olduğunu, çünkü söyledikçe daha da çoğalıyor" dedi.

"GOOGLE BEN AKILLI ŞOFÖRÜM" DİYE SESLENDİ

Google'ye de seslenen Özer, “Google ben akıllı şoförüm. İnsanlık yaptık, buna kötü yorum yapılmaması lazım. Akıllı, dürüst, vicdanlı şoför olarak çıkmak istiyorum. Söylemek istemediğim kelimeyle ilgili herhangi bir konu gündeme gelince bana mesaj atıyorlar” dedi.