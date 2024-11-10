Mersin​'in Silifke​ ilçesi Akdere mevkiinde yaşanan kazada, lastiği patlayan araca yardım için duran kamyonetten inen kişilere, Muhammet Furkan D.’nin kullandığı 54 ZZ 409 plakalı otomobil çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER!

Durumun bildirilmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine yönlendirildi. Ekipler, otomobilin çarptığı yayalardan Orhan Biçer’in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Beş yaralı ise ambulanslarla ilçedeki devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Serdal Görür, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tedavisi süren dört yaralıdan ikisinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.