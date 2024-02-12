Ahlatcı Çorum FK- Ümraniyespor maçının hakeminin yönetimine büyük tepki vardı.Kırmızı Siyahlı takım bu maçtan dolayı ceza geleceği kesin. Özellikle ilk yarıda çaldığı düdüklerle tepki çeken Denizli bölgesi hakemi Feridun Daldaş’ın bir pozisyon sonrasında yardımcı hakemin uyarılarına duyarsız kalması objektiflere böyle yansıdı.

Geraldo’nın ceza sahası yan çizgisinde düşürüldüğü pozisyon sonrasında Gökhan Karadeniz’in hakeme tepki gösterdiği anda maçın yardımcı hakemi kulaklıktan hakeme bağırarak bir şeyler söylediği böyle görüntülendi. Maçın hakemi tüm bu uyarılara rağmen kararında ısrarar etti ve kırmızı siyahlı takım taraftarlarının büyük tepkisini aldı.