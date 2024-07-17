27. Orta Kuşak futbol turnuvasında bugün oynanacak yarı final maçları yönetecek hakemler açıklandı.

İl Hakem Komitesinden yapılan açıklamaya göre yarı final maçları İsmail Sırma ve Serhat Doğan yönetecek.

İl Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre bugün saat 18.30’da oynanacak Beyaz Saray Düğün Salonları ile Saylan Çelik takımları arasındai maçı Serhat Doğan yönetecek yardımcımlıklarını ise Uğur Koçak ve Hatice Yıldırım yapacak.

Bu maçın ardından saat 20.00’de oynanacak Es Bilişim ile Eker İnşaat takımları arasındaki maçı ise İsmail Sırma yönetecek yardımcılıklarını ise Ömür Soytemiz ve Fatih Koçak yapacak.