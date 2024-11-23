Çorum’da yarından itibaren 2 gün boyunca yoğun kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada yarın ve Pazartesi günü yoğun kar yağışı beklendiği kaydedildi.

Son yılların en kurak kışını geçiren Çorum’da 2günlük yoğun kar yağışı beklenmesi vatandaşları da sevindirdi.

Çorum’da yoğun kar yağışı ile birlikte sıcaklıkların da eksi dereceleri düşeceği ifade edildi.

Çorum Belediyesi de vatandaşları kar yağışına karşı uyardı.

Belediye'den yapılan açıklamada; "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarıda şehrimizde 24-25 Kasım tarihlerinde yoğun kar yağışı beklenmektedir. Vatandaşlarımızın yoğun kar yağışı ile birlikte ulaşımda aksama, tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur." denildi.