Meteoroloji Genel Müdürlüğü Çorum'a kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

Yaklaşık 1.5 aydır sağanak yağışın etkili olduğu kentte, yaz aylarının gelmesine rağmen sağanak etkisini devam ettiriyor.

Bugün sabah saatlerinde il ve ilçelerde kuvvetli yağış etkili olurken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın için de gökgürültülü kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

Hava sıcaklıkları ise önümüzdeki Salı gününden itibaren yükselişe geçecek.

Önümüzdeki hafta sıcaklıklar 20 dereceyi görecek.