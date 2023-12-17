Borsada son dönemde sert hareketler yaşanırken, pazartesi (18 Aralık 2023) günü de benzer bir hareket beklentisi oluştu. Beklentinin nedeni ise Moody's...

Aralık ayında 8 bin puan sınırından aşağı yönlü hareket eden borsa çarşamba günü sert düşüş; perşembe günü yükselişe geçerek kayıpları silmeye çalışmıştı.

Yaşanan sert düşüşün ardında Orta Doğu'da artan gerilim, Covid benzeri bir salgın riski, Fed belirsizliği, Merkez Bankalarının faiz artışları ve son dönemde yaşanan halka arz yoğunluğu gösterilirken, Perşembe günü yaşanan yükselişle ilgili ise uzmanlar Cuma günü Moody's'ten beklenen Türkiye raporunu göstermişti.

MOODY'S TERS KÖŞE YAPTI



Ancak Moody's'ten beklenmedik bir Türkiye kararı geldi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notuna ilişkin değerlendirme yapılmadığını duyurdu.

Moody's'ten yapılan açıklamada, takvimde hakkında değerlendirmede bulunulması için 15 Aralık tarihi verilen Türkiye için güncelleme yapılmadığı bildirildi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının yıllık takvimlerinde, ülkelerin kredi notu ve not görünümleri için tarih vermesi, kesin olarak güncelleme yapılacağı anlamına gelmiyor. Kredi derecelendirme kuruluşları belirtilen tarih dışında da bir değerlendirmede bulunabiliyor.

Moody's, halihazırda Türkiye'nin kredi notunu "B3" ve not görünümünü "durağan" olarak değerlendiriyor.

"BORSADA SERT SATIŞLAR GELEBİLİR"

Moody's'in karar sonrası gözler pazartesi sabahına çevrildi. Uzmanlar küresel gelişmeler ışığında piyasanın hali hazırda sığ durumda olduğuna dikkat çekerek, "Moody's'in kredi notunu pozitife çekeceği düşünülüyordu, bu beklenti fiyatlanarak perşembe ve cuma günü pozitif hareketler gördük. Ancak beklenen olmadı... Bu yüzden pazartesi sabahı sert satışlar görebiliriz" uyarısında bulundu.